Una galleria d’alberi e un sentiero bianco: così sarà la nuova piazza Castello a Milano | FOTO

Svelata la nuova piazza Castello di Milano. Sabato mattina palazzo Marino ha presentato il progetto che ha vinto il bando per il rifacimento di uno dei punti più amati e visitati della città meneghina.

La firma sull’opera è dello studio Genuizzi, che ha ridisegnano piazza Castello, via Beltrami e Largo Cairoli lasciando tanto, tanto, spazio al verde e ai cittadini.

Il progetto - selezionato da una giuria composta da rappresentanti degli uffici tecnici del comune, architetti, ingegneri e cittadini residenti nella zona -presenta un “grande parterre alberato che si relaziona con il sistema dei viali lungo i lati del Castello e - spiega il comune - sfocia in un boulevard di impianto ottocentesco, allungandosi idealmente fino a toccare le guglie del Duomo”.

“Semplificazione degli elementi di arredo, economia dei materiali, valorizzazione del paesaggio e dell’impianto storico del centro città sono i punti identificativi della proposta - chiarisce palazzo Marino -. La progettazione paesaggistica prevede il ridisegno delle aree verdi, la piantumazione di numerosi alberi e la ridefinizione degli spazi, resi più liberi e fruibili per creare armonia e continuità con l’attigua area pedonale di via Dante”.

Come da richiesta specifica del comune, non sarà realizzata nessuna nuova struttura, mentre i binari del tram dovrebbero restare al loro posto, con l’ipotesi di rendere gli stessi spazi utilizzabili anche per i veicoli privati dei residenti.

"Il progetto vincitore - sottolineano gli assessori all’urbanistica Pierfrancesco Maran e alla mobilità Marco Granelli - ci consegna un progetto vincitore che potrà essere realizzato per gradi, portando a compimento quello che oggi, dal Castello a San Babila, rappresenta il più grande percorso pedonale della città”.

UN’ENORME GALLERIA DI ALBERI E UN SENTIERO BIANCO - LE FOTO