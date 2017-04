Pronto soccorso, ecco il "codice argento" per gli anziani. Sperimentazione al Fatebenefratelli

Gli anziani e grandi anziani che si recheranno al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per eventi acuti legati a patologie respiratorie o cardiologiche o affetti da demenza, o che in seguito agli accertamenti non possono essere dimessi verso casa, ma per i quali non è neppure appropriato un ricovero ospedaliero, saranno trasferiti al Pio Albergo Trivulzio. Lo ha reso noto Giulio Gallera, assessore regionale al welfare, circa la delibera che avvia un progetto sperimentale di "punto di primo intervento geriatrico", frutto della collaborazione tra l'Asst Fatebenefratelli-Sacco e il Trivulzio.

E', in pratica, l'istituzione di un "codice argento" nel pronto soccorso, per il momento quello del Fatebenefratelli, con dieci posti letto del Bezzi (struttura del Trivulzio) riconvertiti.

«Inizialmente sono previste due tipologie di intervento: l'osservazione geriatrica breve che prevede una permanenza massima di 48/72 ore; il monitoraggio e stabilizzazione clinico funzionale per la quale è previsto il ricovero per un massimo di 7/10 giorni», ha spiegato Gallera: «Con questa iniziativa Regione Lombardia intende da un lato proseguire nel percorso intrapreso per garantire la corretta presa in carico della fragilità nell'età anziana, obiettivo della legge di evoluzione del sistema sociosanitario, dall'altro alleggerire le permanenze in pronto soccorso e i ricoveri inappropriati».