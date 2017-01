San Paolo, pronto soccorso al collasso: anche 24 ore per un ricovero

Continua il collasso dei pronto soccorso negli ospedali, anche a Milano. Stavolta nell'occhio del ciclone finisce soprattutto il San Paolo, e la denuncia arriva dal sindacato NurSind, che riunisce e rappresenta gli infermieri. Secondo il NurSind, i pazienti in questi giorni attendono anche fino a venti ore per potere essere visitati, e in generale è possibile aspettare anche un giorno intero per essere ricoverati.

La carenza di personale sembra essere il principale imputato di una situazione che, comunque, si trascina fin dai giorni natalizi, quando la colpa venne attribuita in particolare al picco d'influenza unito alle ferie di diversi medici e operatori. Secondo il sindacato, però, al San Paolo la situazione è ormai quasi costante e il rimedio è quello di apportare nuovo personale nelle strutture, evitando al contempo la riduzione dei posti letto per i pazienti acuti.

Come si può facilmente immaginare, nelle situazioni di sovraffollamento il problema non è soltanto quello degli spazi insufficienti e a volte della carenza di posti letto e barelle, ma anche quello di rischiare di sottovalutare situazioni cliniche dei pazienti più gravi e di esporre, in generale, i pazienti ad un maggiore rischio di infezioni.