Durante un controllo picchia i carabinieri: arrestata prostituta pregiudicata

Resistenza a pubblico ufficiale. È l'accusa a cui deve rispondere una cittadina cubana di 34 anni, prostituta pregiudicata, che ha aggredito i carabinieri che l'avevano fermata per un controllo. È successo nella mattinata di sabato a Trezzo sull'Adda, come riportato in una nota dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Tutto è acaduto in via per Trezzo sul'Adda intorno alle 11 quando la donna, forse per procacciare clienti, stava percorrendo a piedi la via. Appena ha visto la gazzella la donna si è avventata contro i militari, ma è stata bloccata e arrestata.

È stata trattenuta nelle camere di sicurezza della centrale, in attesa di essere giudicata per direttissimo dal tribunale nella mattinata di lunedì 17 luglio.