Sfruttamento della prostituzione e droga: smantellata banda di albanesi, 25 arresti

Venticinque persone arrestate, denaro e droga sequestrati. E' il risultato portato a termine da un'operazione della polizia di Stato contro il traffico di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. I blitz degli agenti sono cominciati all'alba di mercoledì tra Milano, Firenze, Como, Ascoli, Monza.

L'operazione della Squadra Mobile di Milano ha portato in carcere 25 cittadini di origini albanesi e, all'esito delle perquisizioni personali e locali, è stato sequestrato denaro in contante per un totale di circa 37 mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, hanno permesso di accertare le responsabilità degli indagati per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti.