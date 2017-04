Sesso a pagamento con ragazzi dai 12 ai 17 anni: le condanne

Tremila e cinquecento euro in beneficenza e pene (patteggiate) fino ad un anno e undici mesi di reclusione. E' l'esito del processo a carico di cinque uomini che, in passato, erano stati clienti di ragazzi tra i 12 e i 17 anni - adescati in siti internet - a cui comperavano prestazioni sessuali.

In tutto sono stati tredici gli uomini scoperti, tra i trenta e i sessant'anni e residenti nelle province di Milano e Pavia. Il "blitz" che li ha incastrati, condotto dai carabinieri, risale al 25 gennaio e aveva portato, tra l'altro, all'arresto di due di loro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i tredici uomini pagavano il sesso con i minorenni con alcune decine di euro in contanti o regali come smartphone, vestiti, occhiali e così via. Le vittime versavano in situazioni di disagio economico-sociale ed esistenziale, secondo quanto appurato dai giudici.

Oltre ai cinque appena condannati, un altro uomo - il 14 marzo - aveva patteggiato una pena a un anno e otto mesi e 2.500 euro in beneficenza.