Condannata per prostituzione minorile, trovata in hotel e arrestata

Si trovava all'Hotel Ornato, in zona Niguarda, ma deve scontare oltre due anni di carcere. Il sistema di "alert" automatico della questura di Milano ha permesso la sua cattura. In questura è infatti arrivata la segnalazione che la protagonista di questa vicenda, una donna romena di 27 anni, aveva preso alloggio in una camera di quell'albergo.

Così gli agenti, alle cinque e un quarto di domenica 21 gennaio, si sono presentati in hotel e l'hanno sorpesa in stanza, catturandola. La donna ha precedenti per prostituzione minorile ed evasione e deve finire di scontare una condanna (con annessa una sanzione da 10 mila euro) proprio per prostituzione minorile.