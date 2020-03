Coronavirus, rivolta anche al carcere San Vittore di Milano: detenuti sui tetti e incendi

L'ondata di proteste che ha travolto le carceri italiane è arrivata anche a San Vittore. La manifestazione - una vera e propria rivolta - dei detenuti del carcere milanese è scoppiata lunedì mattina, dopo le 10.30.

Le strade attorno alla casa circondariale sono state chiuse e sul posto c'è un via vai consistente di uomini delle forze dell'ordine: polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Una ventina di detenuti sono saliti sui tetti e probabilmente all'interno sono stati bruciati i materassi perché da alcune delle finestre è uscito molto fumo e le fiamme sono visibili anche dall'esterno. Sul posto - la prigione si trova in una zona centrale di Milano - sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare i roghi.

Video | Rivolta nel carcere di San Vittore: incedi e urla

I carcerati milanesi, come quelli di mezza Italia, chiedono più tutele per la salute, ma allo stesso tempo contestano anche le misure restrittive contenute nell'ultimo decreto approvato dal governo: isolamento per i detenuti sintomatici e obbligo di svolgere i colloqui in modalità telefonica o video. Il decreto inoltre limita i permessi e la libertà vigilata.

Dall'esterno di San Vittore si distinguono a malapena le urla dei detenuti che gridano frasi legate alle loro condizioni e all'emergenza Covid-19. "Qui dentro ci sono casi di Coronavirus", urlano alcuni di loro. Oltre ai classici "libertà, libertà" e agli insulti contro le forze dell'ordine che stanno cercando di contenere la situazione.

La protesta nel carcere di Modena: sei morti

La protesta più violenta è scoppiata nel carcere di Modena, dove domenica pomeriggio l'istituto penitenziario è stato devastato dal fuoco e dai vandalismi. Sei detenuti hanno perso la vita, ma a quanto pare per motivi non legati alla sommossa. Secondo fonti dell’amministrazione penitenziari sui cadaveri non sarebbe stato registrato alcun segno di lesioni. Due decessi, infatti, sarebbero riconducibili a uso di sostanze stupefacenti, mente un terzo detenuto è stato rinvenuto in stato cianotico. Nel tardo pomeriggio, dopo l'irruzione dei reparti antisommossa, è stato allestito un punto medico avanzato, con una tenda gestita da medici e sanitari del 118 Modena Soccorso.