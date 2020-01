Milano, protesta degli animalisti fuori dal tendone del circo Orfei: "Siete degli schiavisti"

Domenica di protesta per gli animalisti milanesi, che si sono ritrovati in piazzale Cuoco per ribadire, con forza, il loro personalissimo no al circo con gli animali.

Gli attivisti di Lav, Gaia Italia e Lean No vivisezione, accompagnati da alcuni esponenti del Movimento cinque stelle cittadino, si sono dati appuntamento alle 14.30 in piazzale Cuoco - dove si trova il tendone di Orfei - e lì hanno messo in scena il loro sit in.

I manifestanti hanno mostrato cartelli con un elefante in catene e la scritta "lo trovi divertente?" accompagnato dai cartelli "basta circo con gli animali", "schiavisti diventate umani" e "alla politica gli animali interessano solo per i voti che riescono a smuovere".

È "una costante e aberrante violazione di diritti - hanno spiegato gli animalisti -. Nei pochi minuti di spettacolo in pista vengono nascosti i quotidiani, faticosi e umilianti momenti dell’addestramento e del dominio, volti a piegare l’animale alla volontà dell’uomo che li costringe ad esibirsi in quanto di più lontano dalle caratteristiche etologiche".

Gli attivisti hanno anche annunciato che nei prossimi giorni in regione Lombardia verrà presentata una mozione firmata da Luigi Piccirillo del M5s per chiedere che venga vietata la presenza di circhi con animali.