Protesta davanti al consolato Cinese: "Stop all'uccisione dei praticanti del Falun Gong"

Protesta degli animalisti di Iene vegane davanti al consolato cinese di Milano in via Benaco. Mercoledì mattina, circa venticinque manifestanti si sono radunati davanti alla sede diplomatica per manifestare contro l'uccisione di migliaia di cani durante lo Yulin Festival e contro l'uccisione dei praticanti della Falun Gong.

Durante la manifestazione sono stati esposti cartelloni come, "Fermate le uccisioni dei praticanti della falun gong per i loro organi" o "Stop Yulin Festival".

"Ogni anno durante la settimana del Festival di Yulin - spiega 'La loro voce Iene Vegane' - perdono la vita almeno diecimila cani. Cani stipati in gabbie minuscole e messi in sacchi di riso, torturati, legati e lasciati morire di fame e di sete anche per giorni. Animali probabilmente rubati che vengono poi macellati e cotti allo spiedo per strada, davanti ai turisti".