"L'elicottero del 118 ha sporcato i muri di casa mia": la protesta di una donna in Comune

Si è lamentata con il Comune perché l'arrivo dell'elicottero del 118 ha "sporcato" la parete esterna della sua abitazione. E' avvenuto a Casorezzo. L'elicottero di soccorso era intervenuto per un malore (molto serio) accusato da una donna. Sul posto erano arrivati i sanitari, i vigili urbani e appunto l'elicottero, per trasportare la paziente in ospedale con la massima urgenza.

Per la cronaca, la donna è purtroppo comunque deceduta. Il giorno successivo, un'altra donna (che abita nei paraggi) si è presentata in Comune per lamentarsi dell'intervento dell'elicottero che, a suo dire, avrebbe provocato l'imbrattamento della parete del suo appartamento a causa dello "spostamento d'aria".

Un effetto che, tecnicamente, può accadere, visto che l'elicottero, in decollo e atterraggio, solleva perfino gli oggetti, a maggior ragione terra e polvere. Gli increduli impiegati del Comune di Casorezzo hanno deciso di far buon viso a cattivo gioco e hanno inviato un operaio a pulire (gratis per la cittadina che si era lamentata) la parete dell'abitazione, per evitare polemiche.