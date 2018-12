Il Natale dei vegani, protesta nel reparto carne dell'Esselunga: "Togliete la morte dal piatto"

Natale di protesta per gli animalisti de "La loro voce - iene vegane", che il 24 dicembre mattina si sono presentati all'Esselunga e al Tigros di Milano per spiegare ai presenti che "la pace inizia dal piatto".

Gli attivisti del gruppo hanno improvvisato un blitz nel reparto carne dei due supermercati - molto affollati in vista dei grandi pranzi di Natale - e hanno chiarito ai clienti la loro idea.

"Qui troviamo la mezza testa di agnello - ha detto una delle ragazze -. Ma è normale festeggiare la nascita di qualcuno con la morte di un cucciolo? È normale - ha fatto notare ancora - che mangiamo cuccioli di una specie vivente di ventidue giorni? Il problema - hanno concluso gli attivisti - è che abbiamo deciso noi quali sono gli animali di affezione e quali quelli da reddito".

I manifestanti si sono poi fermati qualche minuto fuori dal banco carne e hanno ribadito, con i loro striscioni, che "la pace inizia dal piatto" e che "Natale può essere un’occasione per iniziare a togliere la morte dal piatto e mettere in pratica la non violenza".

Video | Il blitz all'Esselunga