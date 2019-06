"Basta tagli", scatta il presidio davanti al Fatebenefratelli: dipendenti salgono sul tetto

Lavoratori sul tetto dell'ospedale. Striscioni e slogan. Due le parole d'ordine: "Basta tagli". È la protesta dei lavori dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano che nella giornata di giovedì 27 giugno hanno incrociato le braccia e organizzato un presidio davanti all'ospedale oftalmico di Milano. L'agitazione, scattata alle 11, è stata organizzata dall'Usb, unione sindacato di base ed è scattata in seguito all'aggressione avvenuta domenica 16 giugno quando un infermiere era stato aggredito all'interno del pronto soccorso di Piazzale Principessa Clotilde.

Sul posto ci sono gli agenti della Questura di Milano, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Le motivazioni dello sciopero

"La parola d’ordine 'Basta tagli' rappresenta in modo netto la nostra posizione sulla vicenda del Pronto Soccorso, che è solo emblematica di una situazione generale e molto diffusa, generata dalle politiche di tagli alla sanità pubblica che stanno portando ad una situazione di malessere generale sempre più diffusa", si legge in una nota diramata dall'Usb.

"È grazie a scelte quali il taglio dei servizi e l’aumento dei ticket che le strutture di Pronto Soccorso sono quotidianamente prese d’assalto da centinaia di cittadini, che le utilizzano spesso anche come unica possibilità di curarsi compatibilmente con le sempre più diffuse difficoltà economiche — proseguono le parti sociali —. La rinuncia alle cure per motivi economici ormai riguarda una fascia sempre più ampia di cittadini e i processi di privatizzazione messi in atto (in tutte le loro forme, più o meno subdole) hanno ulteriormente acuito il problema. L’introduzione dell’intramoenia, solo per fare un esempio, è la certificazione del fatto che chi ha possibilità economiche si cura in fretta, chi è povero deve aspettare, e magari morire. Tutto questo avviene dentro le strutture pubbliche. Una politica di tagli che non ha risparmiato di certo il personale, sia in termini numerici che salariali".