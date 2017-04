Senza stipendio da mesi: nove muratori in protesta su una gru a quaranta metri da terra

Per mesi hanno atteso gli stipendi. Poi, ormai esausti, hanno deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro all’azienda.

Lunedì mattina, nove operai sono saliti su due gru a una quarantina di metri da terra nel cantiere di via Giotto a Segrate per protestare contro la ditta per la quale stanno eseguendo i lavori che, a detta loro, non gli pagherebbe gli stipendi da tempo.

Tra gli operai, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche chi avanza fino a quattordicimila euro di stipendio.

I nove muratori, dopo diverse ore passate sulla gru, sono tornati a terra verso le 13, anche grazie all’intervento della proprietà, delle ditte interessate e delle forze dell’ordine.

In via Giotto è intervenuto anche Paolo Micheli, primo cittadino di Segrate che ha subito espresso vicinanza ai lavoratori. “Sono lieto che la protesta si sia conclusa in modo rapido e pacifico – il suo commento -. Come amministrazione comunale vigileremo che gli impegni assunti vengano mantenuti. Segrate purtroppo continua a soffrire l’onda lunga di speculazioni edilizie del passato, della conseguente bolla immobiliare e più in generale di una mala gestione del territorio che ha permesso tutto questo creando molteplici criticità”.

“Il problema dei cantieri fantasma e delle numerose imprese edili fallite o in difficoltà - ha ammesso il sindaco - sta coinvolgendo anche tantissime famiglie segratesi che hanno acquistato casa investendo risparmi in progetti edilizi che non si sono mai realizzati o che faticano ad essere portati a termine”.