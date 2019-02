Manifestanti "morti" a terra in piazzale Loreto: la protesta contro i Cpr e Matteo Salvini. Video

Un furgone dorato, dello stesso colore delle coperte termiche usate dai migranti dopo la traversata. Uno striscione giallo, grande, dal messaggio chiaro. E un flash mob particolarmente evocatico.

Sabato di protesta a Milano, dove migliaia di manifestanti hanno sfilato in corteo per dire "Mai più lager, no ai Cpr" e mostrare tutto il loro dissenso verso il decreto Salvini e verso l'apertura dei centri per il rimpatrio, che a Milano sorgerà in via Corelli.

Il corteo - Foto Muhlbauer

La manifestazione - un bis dopo quella del 1 dicembre - è partita da piazzale Piola con a capo uno striscione giallo con la scritta "Mai più lager - No ai Cpr". "Non vogliamo Cpr ne a Milano in via Corelli né altrove", hanno gridanto i militanti in testa al serpentone, al quale hanno partecipato studenti, esponenti dei centri sociali e semplici cittadini.

"Dobbiamo riuscire a disobbedire a certe leggi razziste e dimostrare che Milano è una città solidale e meticcia", hanno invocato. Molti i cartelli con le scritte "mai più lager" e "salvare vite in mare e in terra" in testa al corteo, sempre sorvegliato dalle forze dell'ordine - in assetto antisommossa -, che hanno anche chiuso al traffico le strade interessate dal passaggio della protesta.

Il flash mob a Loreto

Il momento di sicuro più "forte" si è registrato in piazzale Loreto, dove alcuni manifestanti si sono sdraiati a terra fingendosi morti e coprendosi con dei teli bianchi.

Il macabro spettacolo, durato circa cinque minuti, è servito per ricordare i migranti che hanno perso la vita in mare cercando di raggiungere l'Italia.

Le espulsioni bruciate

Il corteo si è poi spostato verso via Padova prima di rientrare a Lambrate, verso la tappa finale in piazza Piola. Proprio in via Padova i manifestanti hanno inscenato un mini sit-in, con dei ragazzi che si sono seduti a terra con degli enormi fogli tra le mani con su scritto "Espulsione". Quegli stessi fogli sono poi stati bruciati.

"La prima tappa dei migranti è attraversare le frontiere, poi il Mar Mediterraneo - ha detto un ragazzo al microfono -. Poi se ce la fanno e non perdono la vita, iniziano i problemi per l'accoglienza e per avere una vita degna".

"Il dl Salvini - l'accusa dei giovani - andrà a produrre nuovi irregolari e a distruggere il nostro sistema d'accoglienza".