Assalto alla metro, tornelli bloccati e schiuma nei distributori: "Danni per oltre 70mila euro"

Atm presenta il conto ai manifestanti. L'azienda di trasporti milanesi, finita martedì nel mirino di un gruppo di attivisti che ha "assaltato" le stazioni di Repubblica, Missori e Zara sulla M3, ha quantificato in "oltre 70mila euro" i danni subiti durante il triplo blitz.

Blitz che erano scattati nel pomeriggio, quando i manifestanti di "Autoriduciamo i trasporti metropolitani" - "Atm", il nuovo collettivo che si scaglia contro il caro vita e il caro biglietti - avevano bloccato i tornelli con alcune fascette da elettricista e avevano reso inutilizzati distributori e altri tornelli riempiendoli di schiuma. Lo stesso gruppo, che aveva annunciato l'azione in mattinata, aveva poi distribuito finti biglietto da 0 euro ai passeggeri, invitando tutti ad unirsi alla loro protesta.

Video: i danni ai distributori e ai tornelli

"Alcune stazioni della metropolitana di Milano - ricostruisce Atm in una nota - hanno subito un assalto da parte di un gruppo di vandali che hanno manomesso tornelli e distributori di biglietti, causando danni per oltre 70mila euro. Il gruppo è stato intercettato dalla Security di Atm che ha evitato ulteriori danni ad altre stazioni. Infine, a Cadorna, sempre la Security Atm, ha segnalato i vandali alla Polizia presente in stazione che li ha individuati".

Di tenore diverso la nota "dell'altra" Atm, che aveva promesso lotta serrata all'aumento del biglietto a 2 euro e aveva spiegato: "Il sindaco Sala e Atm vogliono alzare a 2 euro il prezzo del biglietto. I milanesi reagiscono e parte la campagna autoriduciamo il trasporto metropolitano". Il primo atto è andato in scena proprio martedì.