Milano, parte la lotta contro i biglietti Atm a 2 euro: tornelli bloccati in metro e ticket 'gratis'

Tornelli bloccati. Fessure per i biglietti riempite di schiuma. E macchinette sabotate. Perché - questo il grido di "battaglia" - oggi il viaggio lo paga Atm. Martedì decisamente movimento in metro a Milano, diventata teatro della prima azione del collettivo "Autoriduciamo i trasporti metropolitani", che ha promesso guerra serrata all'aumento del biglietto a due euro per i mezzi pubblici cittadini.

Nel pomeriggio, donne e uomini - tra studenti, precari e disoccupati - si sono presentati nelle metro Missori, Repubblica, Zara, Garibaldi e Domodossola e hanno dato vita alla loro personale protesta.

I ragazzi hanno bloccato i tornelli, hanno reso inutilizzabili i "distributori" di ticket e gli ingressi e hanno distribuito migliaia di falsi biglietti a 0 euro - identici agli originali - con la scritta "valido tutto il giorno a Milano su Atm e Trenord". I manifestanti si sono poi spostati a Bovisa per "sanzionare" Trenord per poi unirsi alla protesta dei pendolari in Cadorna.

La protesta era già stata annunciata in mattinata quando il collettivo - in lotta "contro il caro vita" - aveva spiegato: "Il sindaco Sala e Atm vogliono alzare a 2 euro il prezzo del biglietto. I milanesi reagiscono e parte la campagna autoriduciamo il trasporto metropolitano". Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo.