Cumuli di letame fuori dalla regione e Salvini padrino: "Le Lega è un Pirellone di me..."

Due mega cartonati con Matteo Salvini e Attilio Fontana in versione padrino. Un grande striscione con la scritta: "Amici dei mafiosi, nemici dei diritti". E cumuli di letame lasciati in strada, proprio sotto il palazzo simbolo della regione.

Pirellone nel "mirino" degli attivisti del centro sociale Cantiere, che giovedì hanno organizzato un flash mob a sorpresa per dire che "la Lega è una montagna di me...". "«La mafia è una montagna di merda», diceva 41 anni fa Peppino Impastato, ucciso proprio il 9 Maggio. «La Lega è un Pirellone di me...», diciamo noi oggi", si legge in un comunicato degli attivisti.

E ancora: "Ci ricordiamo che cos'è la mafia, ci ricordiamo cos'è il fascismo: per questo vogliamo un futuro diverso, dove i soldi non vengano rubati da una casta mafiosa, ma usati per casa, scuola, sanità, pensioni e una vita degna per tutte e tutti. Un futuro in cui la guerra tra poveri non basti più a permettere a pochi ladroni di arricchirsi sulle nostre spalle".

Video | Cumuli di letame sotto il Pirellone

"Oggi come ieri - hanno spiegato dal Cantiere - chi è amico della mafia è nemico dei diritti: ne sa qualcosa Salvini che si intasca 49 milioni che potrebbero andare a scuola, ospedali, pensioni. Ne sa qualcosa il leghista Siri, che ha dovuto dare le dimissioni da sottosegretario dopo un triste teatrino di omertà istituzionale sugli affari loschi condotti con la famiglia Arata. Ne sanno qualcosa Fontana e la sua cricca, indagati per tangenti, corruzione, mazzette e favori tra politici, impenditori e amministratori pubblici".

"Il gioco è semplice: do la colpa al migrante di turno per distogliere lo sguardo dai miei sporchi affari. Ma il Re è Nudo. A 41 anni dalla morte di Peppino impasto - hanno concluso dal collettivo - la mafia e sempre una montagna di merda, in qualche caso un Pirellone di merda".