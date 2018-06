I lavoratori dei centri per l'impiego: "La Regione se ne frega del cittadino"

Martedì 26 giugno sotto al Pirellone un presidio di protesta ha visto riuniti i lavoratori dei centri per l’impiego di tutte le province lombarde e della Città Metropolitana, Afol Monza Brianza e Afol Metropolitana.

I dipendenti - affiancati da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia - hanno protestato contro il progetto di legge in approvazione al consiglio regionale, che porterà a una modifica delle norme sul mercato del lavoro in Lombardia.

Nello specifico, la proposta di legge, in contrasto con la linea nazionale - che vorrebbe i centri per l'impiego affidati alle regioni - riassegna queste strutture alle province e alle aree metropolitane.

"La regione, pur ricevendo finanziamenti statali ed europei, si rifiuta di assumere le centinaia di lavoratori che l'ultima finanziaria gli aveva affidato e, al contempo, non paga le città e le province perché possano gestire in modo efficace gli enti per l'impiego" ha riferito un lavoratore iscritto a CGIL a MilanoToday.

Al momento i lavoratori dei centri per l’impiego milanesi e lombardi non sanno ancora quale sarà il loro destino e temono di poter perdere il proprio posto di lavoro. Inoltre, la mancanza di risorse nei cpi è già fonte di disagi per gli impiegati, che soffrono del numero ridotto di risorse e della mancanza di strumentazioni adeguate, "persino basilari come carta e toner", si legge in una nota di Fp Cgil Lombardia.

"Il rischio è quello della paralisi", hanno affermato alcune dipendenti di Milano, "e non solo per noi, ma anche per gli utenti: il personale ridotto e l'insufficienza di risorse hanno affossato il servizio peri disoccupati in cerca di un lavoro. Ma del resto la Regione se ne frega del cittadino".

Durante la manifestazione del 26 giugno una delegazione di Cgil, Cisl e Uil ha incontrato i capigruppo del consiglio regionale, a cui ha ribadito le problematiche legate al trasferimento dei servizi per l'impiego dalla Regione alle province e alla città, scelta, peraltro, presa soltanto dalla Lombardia. "Delegare alle province aumenterà le criticità di gestione", hanno afferameto i rappresentanti delle sigle sindacali.

Sulla nuova proposta di legge si è pronunciata anche la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Monica Forte, che ha commentato la bocciatura degli emendamenti del suo partito dicendo che "manca una presa di coscienza persino delle donne della maggioranza su una legge importante che impatterà sul mondo del lavoro lombardo".