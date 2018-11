Donna allontanata da Poste perché ha il velo: blitz nell'ufficio, cori contro razzismo e Salvini

Sono entrate, hanno consegnato - o almeno ci hanno provato - quello che loro hanno definito un "pacco irricevibile". E alla fine sono andate via cantando contro i loro "rivali".

Blitz della rete "Non una di meno" mercoledì sera alle Poste di corso di Porta Ticinese, l'ufficio in cui la scorsa settimana una donna di origini somale è stata allontanata dal direttore perché indossava un velo che - a dire del dirigente - andava contro le regole di ingresso negli edifici pubblici.

Video | Il blitz alle Poste

La signora, in lacrime, era andata via e si era poi rivolta agli avvocati e all'Espresso, che aveva pubblicato la sua denuncia.

La risposta delle attiviste di "Non una di meno" non si è fatta attendere ed è arrivata puntuale. Le ragazze - tutte con un vistoso foulard sul capo - si sono presentate alle Poste con un grosso pacco in mano spiegando ai dipendenti che avrebbero voluto spedire il "razzismo, un pacco per noi irricevibile".

La protesta si è conclusa dopo pochi minuti, quando le donne sono andate via cantando "contro la violenza di genere e confini, accogliere i migranti, espellere Salvini".