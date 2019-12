Protesta sotto la Prefettura a Milano per Nicoletta Dosio, la pasionaria No Tav arrestata

La lotta No Tav sbarca a Milano. Martedì mattina circa trenta persone si sono infatti radunate sotto la Prefettura in corso Monforte per mostrare solidarietà a Nicoletta Dosio, la 73enne storica attivista No Tav arrestata lunedì pomeriggio.

La donna era stata condannata per violenza privata e interruzione di pubblico servizio per un blocco stradale del 2012 al casello Torino-Frejus e aveva sempre dichiarato di non voler chiedere misure alternative come i domiciliari e di essere pronta ad andare in carcere.

I manifestanti meneghini si sono riuniti in strada e hanno esposto lo striscione "si parte si torna insieme, libertà per Nicoletta e tutti i No Tav", accompagnato dalle bandiere di Rifondazione comunista, Potere al popolo e dei sindacati Usb e Si Cobas.

I manifestanti hanno intonato cori partigiani, contro la Tav e hanno ribadito più volte che per loro la Dosio è "un simbolo della lotta, un'eroina che ha scelto il carcere, per non essere carceriera di se stessa".