Milano e la protesta dei riders, in 150 bloccano il traffico: "Vogliamo portare le bici sui treni"

Un lungo serpentone di rider. Tutti in mezzo alla strada. È stata una protesta in biciclette quella organizzata nella serata di mercoledì 17 giugno, una protesta per chiedere a Trenord di poter portare le bici a bordo dei treni, ma anche per rendere noto il comportamento di alcune piattaforme "che chiudono account senza motivo e impongono paghe da fame, ogni giorno più basse", fanno sapere dal sindacato Deliverance. E le proteste sembrano essere solo all'inizio

"Trenord ha detto che entro sabato avrebbe aggiunto vagoni per le biciclette e risolto la questione del trasporto delle biciclette sui treni", hanno fatto sapere dal sindacato attraverso una nota. Dal 3 giugno, infatti, la società del trasporto pubblico locale ha vietato il trasporto delle biciclette a bordo dei treni.

Una situazione che ha reso incandescente l'universo di chi lavora a Milano facendo il facchino in bici ma vive nell'hinterland. Nella notte tra sabato e domenica 14 giugno nella stazione di Greco-Pirelli un rider era stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto era accaduto dopo una protesta nata perché il lavoratore aveva cercato di salire a bordo del treno con la bici. Il rider, più nel dettaglio, se la sarebbe presa con gli agenti intervenuti sul posto a placare gli animi.

"Trenord deve trovare una soluzione al più presto e già da venerdì questo garantirci il trasporto bici con sicurezza — chiosano i lavoratori —. Nel frattempo noi continueremo la nostra protesta con una biciclettata che partirà venerdì 19 giugno alle 18.30 da Piazza 24 Maggio (concentramento alle 17.30) e porterà la nostra voce a tutta la città, con una strike mass".