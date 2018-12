Proteste delle madri dei ragazzi morti in carcere: "61 suicidi dall'inizio dell'anno"

Le madri di due ragazzi morti in prigione si sono ritrovate davanti al Tribunale di Milano nella mattinata del 5 dicembre per testimoniare, attraverso un presidio, la "rabbia nei confronti di uno Stato nelle cui prigioni si muore quotidianamente".

In particolare, la madre di Alessandro Galleli, morto a San Vittore a soli 21 anni, e quella di Francesco Smeragliuolo, deceduto nel carcere di Monza a 22 anni, hanno preso parte alla protesta insieme al 'collettivo Olga', denunciando anche "i tentativi di insabbiare le responsabilità" per queste e "tante altre morti" avvenute nelle case di reclusione.

Nello specifico, il caso di Galelli, che nel 2012 sembra si fosse impiccato con una felpa a San Vittore, è ancora aperto e per il 13 dicembre è fissata l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, per discutere l'opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulla morte del ragazzo.

"Sono 61 i morti 'suicidi' dall'inizio dell'anno - si leggeva in un volantino distribuito al presidio - e la 'giustizia' di questo Stato, di fronte a questa realtà, resta muta".