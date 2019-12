Tutto pronto per la Prima della Scala: proteste nel centro blindato dalle forze dell'ordine

È tutto pronto per la Prima della Scala. E fuori dal teatro, in un centro completamente blindato dalle forze dell'ordine, sono iniziate le proteste di sindacati e centri sociali. Sono scesi in piazza Cub e Sgb che protestano contro i morti sul lavoro e la conservazione del verde, ma c'è anche una delegazione dei lavoratori di ex lavoratori Auchan, multinazionale ora acquistata da Conad, che temono per il loro futuro. In piazza ci sono anche i ragazzi dei centri sociali, primo tra tutto il Cantiere che stanno manifestando per tenere accesi i riflettori sulla guerra in Siria.

Per il momento la situazione è tranquilla, i manifestanti hanno acceso qualche fumogeno e intonato slogan.

Centro di Milano blindato

Le forze dell'ordine stanno sorvegliando il centro della città. Il questore Sergio Bracco ha emanato una ordinanza che prevede un complesso schema di vigilanza e controllo. Il commissariato Centro della polizia di Stato sta eseguendo controlli capillari soprattutto all'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele (dove è prevista la trasmissione in diretta dell'opera su maxischermo) e in piazza della Scala.

Prima della Scala: gli ospiti attesi

Il presidente della Repubblca, Sergio Mattarella, assisterà alla prima di "Tosca" di Giacomo Puccini, diretta dal maestro Riccardo Chailly, che dà il via alla stagione del Piermarini. Assieme al Capo dello Stato, assisteranno alla prima anche ministri e alte cariche istituzionali: il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che siederà con Mattarella nel palco reale, il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, il ministro dei Beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora. A fare gli onori di casa ci sono il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sovrintendente uscente del Teatro, Alexander Pereira, e il suo successore Dominique Meyer.

Tra gli ospiti attesi il vice ministro dell'Economia, Antonio Misiani, il prefetto di Milano, Renato Saccone, la vicepresidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, l'ex sovrintendente del Teatro alla Scala, Carlo Fontana, il senatore a vita Mario Monti, la senatrice a vita Liliana Segre. Nel parterre degli ospiti anche il direttore del Festival di Lucerna, Thomas Angyan, il sovrintendente della Wiener Staasoper, Dominique Meyer, il sovrintendente del Musikverein di Vienna, Thomas Angyan, la ballerina Svetlana Zacharova, la regina della danza italiana, Carla Fracci, la cantante Patti Smith, la stilista Lella Curiel. Attesi sul tappeto rosso del Piermarini anche big della finanza, dell'imprenditoria e diversi vip.