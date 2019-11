Birre e cibo di qualità e concerti: a Inzago apre il pub gestito da ragazzi disabili

Prodotti di qualità del territorio, birre artigianali create in esclusiva e iniziative musicali. Sono questi gli ingredienti principali per la ricetta de' La differenza Social Pub, il locale gestito da ragazzi diversamente abili della cooperativa Archè, che inaugurerà la sera dell'8 novembre a Inzago, in via Mazzini.

Un centro di aggregazione con prodotti di qualità

"Tra i nostri dipendenti - racconta a MilanoToday il direttore amministrativo della coop, Lucio dell'Arciprete - ci saranno anche due ragazzi con disagi psichici ma perfettamente in grado di lavorare, che affiancheranno il cuoco e il responsabile, servendo in sala e al bancone". Il locale inaugurerà negli spazi dove fino a qualche mese fa sorgeva un normale bar.

"La differenza Social Pub - continua il direttore di Archè - proporrà tre birre artigianali prodotte ad hoc dal Birrificio Opera, oltree a formaggi, pane, primi e carni di qualità, provenienti da partner del territorio, che ci hanno aiutato e ci sostengono con prezzi vantaggiosi".

Al momento i ragazzi diversamente abili coinvolti nel progetto sono solo due, ma l'obiettivo già per la prossima primavera è quella di estendere l'attività anche ai pranzi e, di conseguenza, di implementare il personale. Per ora il locale è aperto dalle 18 alle 24.

"L'idea - precisa dell'Arciprete - è quella di creare un posto dove i nostri ragazzi possano lavorare, con le migliori birre e il cibo del territorio, ma anche di dare vita ad uno spazio ad alta socialità, che accoglierà eventi musicali".