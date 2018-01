Gli atei di Uaar contro Atm: "Censurata la nostra campagna pubblicitaria"

Divieto di comunicazioni pubblicitarie a sfondo religioso. E' questa la motivazione con cui l'Unione degli atei e agnostici razionalisti (Uaar) si è vista rifiutare gli spazi pubblicitari sui mezzi pubblici milanesi di Atm da parte della IgpDecaux, che gestisce gli spazi stessi per conto dell'azienda dei trasporti.

Il manifesto rifiutato raffigura una bambina di due anni che dice: "Posso scegliere da grande?". Un messaggio contro il battesimo dei neonati. Ma anche un elenco di religioni, decrescente a seconda del numero mondiale di fedeli, tra cui (questo il secondo messggio) la bambina potrà "scegliere" da grande.

Alessandra Stevan, coordinatrice Uaar a Milano, è stupefatta e, a Left, dichiara: "La campagna sta girando in 54 città italiane. A Bologna, Padova e Palermo i manifesti circolano tranqillamente. Noi ci siamo presentati subito come Uaar. Teoricamente viviamo in un Paese laico, ma nei fatti non sembra essere così. Promuoviamo la libertà di scelta, che è una cosa positiva".

IgpDecaux ha chiesto una bozza della comunicazione affermando che Atm l'avrebbe dovuta vagliare. Tuttavia Uaar e Atm non sono mai entrate direttamente in contatto: IgpDecaux è sempre stata l'intermediaria e, a un certo punto, ha inviato a Uaar una comunicazione in cui l'azienda dei trasporti ribadiva il divieto di manifesti "a carattere religioso" sui mezzi di superficie.

Una interpretazione che Uaar respinge, notando che non si attaccava alcuna fede e che tutte le religioni erano elencate comprendendo (in seconda e terza posizione) anche l'ateismo e l'agnosticismo. "La campagna è equidistante da tutte le religioni", spiega Stevan. All'Uaar, la IgpDecaux ha proposto la sola pubblicità statica con cartelloni fissi, ma specificando che non c'erano spazi disponibili di qui a qualche mese.

A quel punto l'Uaar ha rilanciato proponendo un'altra campagna, senza però allegare una bozza. La risposta non lascia molto spazio a dubbi: "Non è questione d'immagine, ma di argomento". Fa notare Stevan, però, che in occasione della visita di Papa Francesco a Milano, nel 2017, sugli autobus milanesi veniva promossa la Santa Messa di Monza.

Uaar parla ora di "assurda censura" e, richiamando la Costituzione che tutela la libertà di pensiero, chiede di "sapere chi ha esattamente espresso il divieto discriminatorio e sulla base di quali norme interne". E intanto ha predisposto un camion pubblicitario con il manifesto rifiutato da Atm, a cui è stata aggiunta la scritta "Censurato".