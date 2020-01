Presa a pugni in faccia dal marito fino a cadere per terra: denunciato 49enne

È rimasta ferita dopo una violenta lite con il marito. È successo a una donna di 54 anni nella serata di lunedì 20 gennaio, verso le 20, nel quartiere Gratosoglio, dove sono intervenuti i carabinieri e il 118.

I militari sono accorsi in aiuto della signora dopo che lei stessa ha chiamato di 112 dicendo di essere stata maltratta dal consorte. Al culmine di un litigio l'uomo, un peruviano di 49 anni, ha insultato la compagna per poi prenderla a pugni in faccia fino a farla cadere per terra.

A causa dei traumi riportati la vittima è stata trasportata all'ospedale Policlinico di Milano in codice verde, dove è ancora sotto osservazione. Il marito violento intanto è stato denunciato per maltrattamenti.