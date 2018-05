Giovane 20enne mette ko un venditore di rose con un pugno in un locale di Milano: arrestato

Mette ko un venditore di rose con un pugno, poi si scaglia contro gli agenti ma finisce in manette. Protagonista dello scatto di follia è un ragazzo moldavo di 20 anni, arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 20enne stava trascorrendo la notte tra domenica e lunedì in un locale di via Padova a Milano, il Bamboo club, insieme a due connazionali coetanei e ad un ucraino 21enne.

La serata diventa violenta attorno alle 5. A quell'ora il gruppetto se la prende con un venditore ambulante entrato nel locale per offrire ai clienti le sue rose. In particolare, la risposta del moldavo - che stando a quanto riferito dalla questura era ubriaco - è stata veemente: il suo pugno ha colpito in faccia l'ambulante, un cittadino del Bangladesh di 51 anni, facendolo stramazzare a terra privo di sensi.

Sul posto, poco lontano da piazzale Loreto, sono subito intervenuti i poliziotti e il 118. Il ferito, che nel frattempo ha ripreso i sensi, è stato trasportato in codice giallo presso la Clinica Città Studi. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.