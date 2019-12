Milano, il problema delle esondazioni Seveso passa anche da pulizia acque: la denuncia

Chi affronta il problema delle esondazioni del Seveso “non deve dimenticare lo stato delle acque del torrente, non deve dimenticare che la soluzione non può prescindere da una politica del territorio in grado di tutelare il rispetto dei rapporti di invarianza idraulica”.

Il Comitato Torrente Seveso e la raccolta firme

Lo sottolinea il Comitato Torrente Seveso, che ha consegnato ai rappresentanti della Regione Lombardia una petizione in tal senso che ha ricevuto oltre 1.200 sottoscrizioni. I contenuti della petizione sono stati presentati al Pirellone durante l’incontro “Ripuliamo le acque del Seveso”, con il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Massimo De Rosa. L’esponente pentastellato ha illustrato alcune fra le risposte che, a suo parere, la politica potrebbe già essere in grado di dare.

Seveso: tra i fiumi più inquinati d'Europa

Il dato di fondo è che il Seveso è uno dei corsi d’acqua più inquinati d’Europa. È una “risorsa idrica sprecata, trasformata in un corso d’acqua canalizzato. La cementificazione lungo il suo percorso ha ridotto la permeabilità del terreno. Il che ha aumentato i rischi di ondate di piena, che si vanno a scaricare nei quartieri a Nord di Milano con conseguenti danni e inquinamento” si legge in una nota.