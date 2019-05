Sul volantino per la pulizia del cortile della scuola spunta il simbolo della Lega

Una mattinata di impegno civico, con attrezzi alla mano, per ripulire il cortile di una scuola e restituire l'area verde agli studenti. Un momento di coinvolgimento dei giovani, una lezione 'en plein air' di educazione civica. Questo, idealmente, quello che sabato mattina avrebbe dovuto svolgersi a Milano, municipio 4, nel cortile della scuola primaria di viale Mugello.

Sul volantino che proponeva l'iniziativa però insieme al cortile della scuola da pulire sullo sfondo, in primo piano, sono spuntate anche le facce di due consiglieri e il logo del partito. Immediata è scattata la protesta dei genitori che si sono ritrovati tra le mani i fogli di presentazione di quella che chiaramente è apparsa come una iniziativa che aveva un chiaro scopo elettorale di cui la preside però ha detto di non essere al corrente.

A denunciare l'accaduto, attraverso i social, è stata la consigliera Rossella Traversa di SinistraXMilano. "Due consiglieri di Municipio 4 della Lega - comunicano alla Dirigente scolastica che avrebbero provveduto con Amsa a nome del Municipio, alla pulizia del cortile della sua scuola primaria.

Poi preparano un volantino con le loro facce, i loro nomi, il simbolo bene in vista del loro partito, annunciando alle famiglie che con i giovani leghisti avrebbero pulito il cortile della scuola sabato mattina" scrive nel post.

"Avrebbe potuto essere una bella iniziativa, ma tutti hanno compreso il vero scopo, cioè fare propaganda elettorale per il proprio partito usando le istituzioni. La più bieca. Senza scrupoli. Risultato: la Direzione scolastica ha giustamente bloccato tutto, imbarazzata da tanta sfrontatezza".

L'iniziativa è stata infatti annullata.