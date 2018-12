Puntine da disegno infilate nelle confezioni della carne al supermercato: è caccia all'uomo

E' caccia al maniaco delle puntine a Milano. L'uomo è colpevole di aver seminato puntine da disegno all'interno delle confezioni di carne in una supermercato milanese. I fatti, che risalgono ai giorni scorsi, non sono passati inosservati ad un altro cliente che ha subito avvertito i dipendenti del negozio che hanno lanciato l'allarme.

La vicenda è finita in procura. Ne dà notizia Il Giorno. Le telecamere del supermercato, in via Novara, potrebbero adesso aiutare a trovare il vandalo.

"Poco prima della chiusura - scrive il quotidiano -, intorno alle 20, uno degli assistenti del reparto carni ha ricevuto una segnalazione da un cliente che aveva appena esplorato il bancone in vista di un acquisto: «Ci sono delle puntine da disegno dentro le confezioni!». E in effetti il responsabile del reparto aveva dovuto rassegnarsi all’idea che qualche buontempone, si fa per dire, o forse un maniaco o magari un paladino dei vegetariani si era dedicato alla fatica di distribuire le puntine in ben 15 dei prodotti confezionati in vendita, senza apparente preferenza di sorta in materia di qualità e caratteristiche delle carni".

Le confezioni arricchite dalle puntine sono state subito ritirate dal commercio. Ora gli investigatori cercano di risalire all'identità del maniaco.