Milano, pusher tradito dalla moglie: gli trova 30mila euro di hashish e lo fa arrestare

Era uscito di casa dopo aver litigato con la moglie. E quando è rientrato si è trovato davanti i poliziotti che lo hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. È successo in via Console Marcello a Milano nella notte tra venerdì e sabato 27 luglio; nei guai un salvadoregno di 40 anni già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia.

Il litigio tra marito e moglie, secondo quanto riferito dalla Questura, è nato quando la donna ha trovato due bilancini di precisione e la droga: tre chili di hashish nascosta in un sacchetto. È andata su tutte le furie e ha chiesto spiegazioni al marito ma lui, al culmine della discussione, se ne è andato: è uscito di casa per andare a fare una passeggiata.

E proprio in questo lasso temporale lei ha preso il telefono e chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti di via Fatebenefratelli a cui la 41enne ha consegnato la droga. Poi i poliziotti hanno aspettato che rincasasse. E quando ha aperto la porta lo hanno ammanettato.