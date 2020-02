Hashish per 2mila euro in camera, pugnale e un pitbull 'a fare la guardia': arrestato pusher

I clienti in cerca di hashish andavano direttamente a casa sua per comprare una dose. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e arrestato. È accaduto nella serata di giovedì 6 febbraio a Pioltello, nel quartiere di Seggiano. A finire in manette un 20enne marocchino con precedenti di polizia.

I militari sono intervenuti nell'appartamento del giovane e dopo aver isolato un pitbull, grazie alla presenza dei cinofili, hanno effettuato un controllo, trovando nell'armadio della camera da letto un panetto di hashish di circa 200 grammi, oltre a tre grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un pugnale con una lama lunga ben 15 centimetri. Il tutto è stato sequestrato.

Il giovane pusher è stato trattenuto dai carabinieri e poi giudicato nella mattinata di venerdì 7 febbraio per direttissima al Tribunale di Milano. Dopo il processo è stato messo agli arresti domiciliari.