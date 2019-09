Milano, 19enne trovato con 2 kg di marijuana

Un chilo e novecento grammi di marijuana in mano a un 19enne. E' quanto hanno scoperto i poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria.

Il ragazzo, un cittadino marocchino, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo alcuni controlli in Via Ciceri Visconti angolo Tommei, zona Calvairate a Milano.

L'arresto dopo un controllo di polizia

Giovedì pomeriggio, durante un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nello zaino dello straniero, che girava in zona nelle ore serali e notturne, un bilancino di precisione per la grammatura della sostanza stupefacente, 300 euro in contanti in banconote di piccolo taglio e materiale per confezionamento.