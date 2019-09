Milano, offre droga ai ragazzi fermi al parco ma tra loro ci sono i poliziotti in borghese: preso

Un uomo nigeriano di 31 anni è stato arrestato dagli uomini del commissariato Villa San Giovanni nel corso di una mirata attività antidroga mattutina nei parchi di via Padova come il Trotter e il paco Martesana.

I poliziotti si mescolano con i ragazzi

Così, venerdì mattina, gli agenti del Commissariato hanno arrestato il 31enne per spaccio di stupefacenti. I poliziotti, confondendosi tra i ragazzi che erano presenti al parco e che stavano facendo freestyle, sono riusciti a individuare lo spacciatore.

L'uomo, pregiudicato ma in regola sul territorio con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, passando tra i giovani offriva droga. Il nigeriano è stato trovato con indosso 36 dosi di marijuana di 1,5 grammi circa pronte per essere cedute.

La droga sequestrata: foto