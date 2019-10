Puzza a Milano, odore fortissimo invade la città: boom di segnalazioni. La spiegazione

"Milano invasa da un odore nauseabondo". "Puzza di fogna". "Fuga di gas". "Odore di zolfo". Le voci e i commenti sui social network si sono rincorsi con la stessa velocità con la quale quell'odore orribile si spostava di quartiere in quartiere. Per tutta la mattinata di giovedì, a partire dalle 9.30, la città di Milano è stata invasa da un odore alquanto insolito, creando non poco stupore tra i residenti.

Cos'è quella puzza a Milano?

A dare conferma a MilanoToday di quanto è avvenuto sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. La loro centrale operativa è stata 'tempestata' da telefonate di cittadini spaventati che segnalavano una fuga di gas. "Abbiamo ricevuto chiamate da tante zone: tutto è cominciato nei pressi di una cascina, poi Ripamonti, Porta Romana, Centro". Tanto che i pompieri hanno mandato subito sul campo una ventina di uomini per cercare di capire la situazione.

Odore forte a Milano: non è una fuga di gas

Allo stato attuale (ore 11.20, ndr), non è ancora chiaro cosa stia provocando quell'odore. È però "escluso che si tratti di gas o di combustione dovuta a un incendio", hanno spiegato i vigili del fuoco al nostro quotidiano. Escluso anche che si tratti di un guasto ad un depuratore. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un liquido versato nella rete fognaria. Per questo motivo "la puzza è, per così dire, mobile. L'odore esce dai tombini e sembra dare molto fastidio" hanno aggiunto.

Sul campo gli esperti dell'Arpa per capire

Oltre alle squadre dei pompieri in giro per i quartieri della città, sul caso stanno lavorando gli esperti dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Ai tecnici della Regione è affidato il compito di risolvere il mistero e di fare le valutazioni del caso per capire di che sostanza si tratta e se è nociva per l'ambiente e la salute. Il lavoro maggiore si sta concentrando proprio nella zona da dove sono arrivate più segnalazioni e dove si è registrato con più intensità il cattivo odore: tra le aree di Chiesa Rossa e Vigentino.

La puzza 'invade' anche i sui social

Me too, there is a horrible smell everywhere near via Ripamonti, it is impossible to breath !!!! @ComuneMI — Emre Çalışır (@emrecalisir) October 17, 2019

@SkyTG24 c’è una fortissima puzza come di gas metano in zona sud Milano (zona Porta Romana). Avete news a riguardo? — Claudia Bonani (@claudiabsoccol) October 17, 2019

È successo qualcosa nel centro di milano? Cos’è sta puzza? #milano — Daniele (@daniele19996) October 17, 2019

Raga ma cos’è sta puzza a Milano ? — Elena Balduzzi (@BalduzziElena) October 17, 2019

Ma cosa è sta puzza che sta invadendo Milano? 🤢 — Martina S. (@SMartySald) October 17, 2019

Stamane, in zona centro sud #Milano, siamo stati invasi da una puzza insopportabile, fogna misto gas, esalazioni tossiche! Abbiamo allertato il 118 e ci dicono di stare tranquilli, ma nessuno ci dice cosa succede. Volete per favore spiegare? @MarcoGranelliMI @BeppeSala #Ambiente — Wiki Vic (@Wiki_Vic) October 17, 2019

Ma della gran puzza demmerda che c'è a Mil-ano ne vogliamo parlare? — TopClochard bohémien (@il_disillusore) October 17, 2019

Milano puzza di morte stamattina — Sara Pasolini (@SaraPasolini) October 17, 2019