Milano, ecco i quartieri più pericolosi in città

Una sorta di mappa del rischio, una divisione della città per aree di pericolosità. Sono Lambrate, Mecenate, Quarto Oggiaro e Scalo Romana i quattro quartieri più a rischio criminalità nella città di Milano. Rogoredo - che paga la presnza del "bosco della droga" - e, ancora, Quarto Oggiaro e Lambrate sono invece le aree a rischio spaccio.

A metterlo “nero su bianco” è stato il capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli, ascoltato martedì dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

È stato lo stesso Gabrielli, poi, a rivelare i numeri del crimine in città. “Milano - ha spiegato - fa registrare un trend positivo sulla sicurezza rilevata con una diminuzione dei reati nel 2016".

"Le forze dell'ordine - il commento del capo della polizia - sono riuscite a mantenere un capillare dispositivo di controllo dei territori che ha permesso, tra l'altro, di individuare l'autore della strage di Berlino”, il tunisino Anis Amri ucciso lo scorso 23 dicembre in uno scontro a fuoco con due poliziotti fuori dalla stazione di Sesto San Giovanni.

La vera emergenza in città, Gabrielli dixit, è rappresentata dalle gang latinos, che - nel corso dell’ultimo anno - più volte si sono sfidate a suon di coltellate e agguati. “Tra le criticità - ha ammesso - ci sono le presenze di bande giovanili, principalmente sudamericane, protagoniste di reati predatori e risse. La logica di queste azioni violente - ha precisato Gabrielli - è la conquista del predominio sul territorio e del controllo dei reati che in quelle aree si manifestano".

Sorprende, e non poco, soprattutto per il riferimento alle gang latinos, l'assenza della zona di via Padova tra i quartieri a rischio di Milano. Per la stessa via Padova, infatti, a novembre scorso - dopo l’omicidio di un trentasettenne domenicano freddato in piazzale Loreto - si era aperta una vera e propria emergenza sicurezza, seguita dalla decisione di inviare in zona - e non solo - i militari dell’Esercito italiano.