Mercati scoperti, al via la raccolta differenziata dell'umido

Rivoluzione nei mercati comunali scoperti: arriva - dopo una prima fase di sperimentazione - la raccolta differenziata, a partire da lunedì 2 ottobre, in 24 mercati cittadini, con particolare attenzione ai rifiuti organici (scarti alimentari, piante e fiori). La novità è stata presentata il 28 settembre da Amsa e dal Comune di Milano presso il mercato di via Cesariano (zona Arco della Pace).

Nei mesi di test, la raccolta differenziata dell'organico ha raggiunto il 16% consentendo il recupero di circa due tonnellate di rifiuti al giorno. Gradualmente questa raccolta verrà estesa in tutta la città: fra tre mesi sarà coinvolto lo spicchio sud-ovest, e tutta Milano entro l'autunno del 2018.

La speranza (anzi, quasi certezza) è che miglioreranno le condizioni dei banchi e dell'asfalto dopo la fine del mercato, riducendo almeno i residui organici per terra e facilitando le operazioni di pulizia.

I primi mercati coinvolti sono Cesariano, De Predis, Trechi, Zamagna, Bonola, Fauchè, Pascarella, Gaeta, Massara dei Capitani, Pareto, Osoppo, Traversi, Cantone, Zoagli, Pagano, Ardissone, Falck e Ciccotti, per un totale di 1.168 banchi alimentari e 1.705 non alimentari.

Agli operatori verrà dato in dotazione in comodato d’uso da Amsa un kit composto da un trespolo portasacco in acciaio e, per banchi più grandi, anche ulteriori anelli portasacco da fissare ai lati dei banconi, oltre ad una dotazione cospicua di sacchi biocompostabili da 70 litri. Gli imballaggi in plastica, cartone e legno saranno raccolti contemporaneamente da Amsa e conferiti in un impianto dove i materiali verranno recuperati a valle della raccolta differenziata.

«Ampliamo, con l'importante contributo degli operatori, un sistema di raccolta differenziata che consente di avere mercati scoperti più moderni, puliti e piacevoli da vivere, sia durante che dopo le ore di mercato facilitando e snellendo le operazioni di pulizia delle aree», hanno dichiarato Cristina Tajani e Marco Granelli, assessori comunali al commercio e all'ambiente.

«La raccolta differenziata verrà estesa in tutti i mercati della città in quattro step – ha dichiarato Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa – Tra tre mesi il servizio partirà nell’area sud ovest di Milano e raggiungeremo tutta la città entro l’autunno del 2018. Il nuovo sistema di raccolta ha anche l’obiettivo di migliorare le condizioni post-vendita dei banchi, con una sensibile riduzione dei residui organici a terra, consentendo quindi ad Amsa di ottimizzare i tempi di pulizia e restituire ancora più velocemente le aree mercatali alla città».

Milano, prima grande città in Europa per raccolta differenziata

Amsa ha messo in campo anche ulteriori azioni per aumentare la raccolta differenziata, mirate in particolare al recupero degli imballaggi in cartone, in costante aumento per via dell’incremento degli acquisti online. Dal 2 ottobre verrà estesa la raccolta porta a porta del cartone alle 13 mila utenze domestiche della zona nord ovest di Milano: per facilitare il conferimento da parte dei cittadini sarà possibile esporre scatole di cartone di grandi dimensioni affianco al cassonetto della carta.

La percentuale di raccolta differenziata nel 2017 è del 54%, un risultato che fa di Milano la prima città europea sopra il milione di abitanti a superare il 50 per cento di raccolta differenziata ed una delle migliori in assoluto insieme a Vienna. Nel 2013, prima che partisse la raccolta dell’umido, il sacco giallo dell’indifferenziata pesava mediamente 10 chili, oggi ne pesa 6, con un calo del 40% della quota prodotta di indifferenziata. Per questo motivo Amsa ha deciso di potenziare il numero delle squadre dedicate alla differenziata avviando una sperimentazione nel territorio del Municipio 8.

Amsa inoltre mette a disposizione dei cittadini di Milano un nuovo punto di contatto sul territorio: l’Ufficio Mobile, uno sportello itinerante presso cui sarà possibile richiedere informazioni, segnalare problematiche inerenti la raccolta, ricevere materiale informativo e prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti. Il nuovo sportello sarà attivo presso alcuni mercati cittadini.