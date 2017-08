Attentato di Barcellona: aperta una raccolta di fondi per la moglie e i figli di Bruno Gulotta

I colleghi di lavoro di Bruno Gulotta hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare “chi è rimasto solo”, la compagna Martina e i due figli - Alessandro e Aria - del 35enne di Legnano (Milano) morto nella strage di Barcellona.

“Martina e i suoi due figli, piccolissimi devono affrontare una perdita indescrivibile” si legge nel messaggio scritto sul sito dell’azienda “Tom’s Hardware” dove lavorava la vittima, aggiungendo “forse non possiamo aiutarli ad affrontare il dolore ma possiamo e vogliamo aiutarli a rendere un pò meno pesante questo tremendo fardello. E chiediamo a tutti voi di aiutarci ad aiutarli”.

L’indirizzo del conto su Paypal aperto per raccogliere le donazioni, “che serviranno a Martina e ai bambini per ripartire e incamminarsi su una strada che, temiamo, non potrà che essere una lunga e faticosa salita”, è il seguente: https://www.paypal.me/famigliabrunogulotta