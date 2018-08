Ricette contraffatte per acquistare oppioidi in farmacia: fermato un uomo

Stava tentando di acquistare sei scatole di oppiodi sintetici con una ricetta falsa quanto è stato fermato dai carabinieri. È quanto accaduto a un 66enne di nazionalità egiziana nella mattinata del 25 agosto. L'uomo era entrato in una farmacia di Cerro al Lambro, nel Milanese, chiedendo di ritirare i farmaci che aveva ordinato il giorno prima. Le medicine, che contenevano sostanze imparentate con la morfina e l'eroina, sarebbero state destinate al racket dei farmaci che alcuni gruppi nordafricani stanno diffondendo tra i giovani.

Quello delle prescrizioni contraffatte è un metodo che consente ai malviventi di smerciare sul mercato nero questo tipo di medicine, utilizzate normalmente per la terapia del dolore e causa di una fortissima dipendenza. Lo scrive Gianni Santucci sul Corriere, evidenziando il tempestivo intervento dei due militari per sventare il tentativo di acquisto del 66enne, che era già ricercato per evasione dai domiciliari ed è quindi stato arrestato. Ad allertare le forze dell'ordine la farmacista, che quando l'uomo di era presentato il giorno prima, aveva notato che la ricetta non era autentica.

Nella stessa farmacia di Cerro al Lambro lo scorso 20 luglio si erano presentate altre due persone, sempre con ricette false, cercando di comprare alcune confezioni di una medicina contenente ossicodone, un altro oppioide. Come l'egiziano, i due uomini (un italiano e un uruguayano, entrambi 41enni) sono stati denunciati. In tutti e due i casi le prescrizioni provenivano da un ricettario che era stato rubato a un medico dell'ospedale gaetano Pini lo scorso dicembre. Casi analoghi sono stati riscontrati dai carabinieri a San Donato - dove nel 2017 due iracheni erano stati trovati a vendere farmaci fuori dalle scuole di Segrate e Peschiera - e nella farmacia Caiazzo - nella quale si muovevano alcuni spacciatori di oppioidi sintetici.