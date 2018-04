Radiata dai medici la Lesmo, "no vax" che cura i bimbi autistici con la camera iperbarica

Gabriella Maria Lesmo è stata radiata dall'ordine dei medici di Milano per le sue posizioni sui vaccini. E' il secondo caso nel capoluogo lombardo dopo quello di Dario Miedico. La dottoressa ha già annunciato che farà ricorso. I primi esposti sulla professionista risalgono al 2016. Ancora da depositare le motivazioni della radiazione, tuttavia è nota la contestazione formale: quella di avere violato alcuni articoli del codice deontologico che disciplinano il comportamento del medico con i pazienti.

La Lesmo, che da anni vive e lavora nel Canton Ticino ma è comunque iscritta all'ordine milanese, è da tempo un punto di riferimento per le associazioni "no vax" ed è stata anche relatrice alla Camera dei Deputati al convegno "Vaccini, l'altra verità" organizzato da Adriano Zaccagnini, ex deputato prima del Movimento 5 Stelle, poi di Sel e infine di Mdp.

Tra le idee della Lesmo, il fatto che l'autismo sia una malattia causata dalle vaccinazioni pediatriche. E non solo: la Lesmo propone ai pazienti (in particolare ai genitori dei bambini autistici) terapie con molecole chelanti per il trattamento dell'intossicazione da metalli pesanti oppure con la camera iperbarica.

"Nessuno può impedirmi di essere un medico, di continuare a guarire, consolare tutti coloro che me lo chiederanno", ha scritto la Lesmo su Facebook annunciando il ricorso e ringraziando "i tantissimi che in questi ultimi giorni mi hanno difeso e, in queste ore, consolato". La dottoressa ha affermato che si punisce "la libertà di esprimere liberamente le proprie opinioni su farmaci in contesti pubblici" e si impedisce "la libertà di giudizio ai medici", una cosa "indegna di un Paese democratico e civile". Lesmo ha aggiunto: "Non farò sconti a nessuno".

Soddisfazione è stata espressa da Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, molto noto per la sua battaglia a sostegno delle vaccinazioni pediatriche. "Buone notizie. Un altro passo verso la civiltà", ha scritto Burioni su Twitter.