Blitz di carabinieri e finanza al raduno di appassionati di tuning: identificati in 300

Blitz al raduno di tuning. Nella serata di venerdì i carabinieri insieme a polizia locale e militari della guardia di finanza hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nel parcheggio del centro commerciale Brianza dove era in corso una adunata di auto modificate.

L'operazione, come riportato in una nota diramata dai carabinieri della compagnia di Desio, é stata pianificata in seguito a un fatto di sangue: il 13 aprile un uomo era stato accoltellato proprio all'incontro e per l'aggressione erano state denunciate due persone.

L'area è stata cinturata e tutte le uscite sono state bloccate. L'epilogo? 300 persone e 150 mezzi controllati. E per 9 auto è scattato il ritiro della carta di circolazione in quanto presentavano modifiche non omologate per circolare in strada. Non solo: sono in corso accertamenti per identificare gli organizzatori dell'evento che saranno denunciati per riunione non autorizzata all'autorità giudiziaria.

Nel corso del servizio, inoltre, le fiamme gialle hanno sanzionato un venditore ambulante per violazioni fiscali.