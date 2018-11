Accusato di violenza sessuale contro 17enne nella metro di Centrale: scarcerato

Il ventenne di origine ecuadoriana arrestato con l'accusa di aver abusato di una ragazzina di 17 anni nella fermata della metro di Centrale è stato scarcerato. Secondo il giudice per le indagini preliminari di Milano, Teresa De Pascale che lo ha deciso, infatti, mancano "gravi indizi di colpevolezza" per sostenere l'accusa di violenza sessuale.

L'ecuadoriano si trovava in carcere da tre giorni dopo essere stato arrestato perché sospettato di aver aggredito e palmeggiato la vittima, che si era difesa dandogli un morso. L'episodio sarebbe avvenuto all'alba del 25 novembre all'interno della fermata della metropolitana di Stazione Centrale, sulla banchina della linea verde, in direzione Gessate/Cologno Nord. Dopo che la 17enne aveva reagito, il presunto aggressore era finito direttamente nelle mani dei carabinieri e degli addetti alla sicurezza di Atm.

Il giudice ha convalidato l'arresto del ventenne, ma ha deciso di non applicare la custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura per il giovane, difeso dal legale Filippo Zodda. Nell'ordinanza il gip chiarisce che il resoconto della vittima che ha sporto denuncia è "generico" e non è stato "neanche verificato" dal pm con "fonti terze".

La ragazza aveva raccontato di essere stata bloccata da dietro e costretta a baciare l'aggressore che poi l'aveva toccata, chiedendole di andare a casa con lui. Ma la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianze, per il gip, non supporta la tesi della violenza sessuale. La 17enne inoltre aveva affermato che ad aggredirla era stato uno sconosciuto, mentre vittima e aggressore risultavano in contatto su Facebook.