Milano, pedinata e aggredita in pieno giorno: ragazza fa scappare il rapinatore a mani vuote

Paura per una ragazza domenica pomeriggio zona Porta Romana a Milano. La giovane, un'italiana di 25 anni, è stata pedinata e spintonata con violenza da uno sconosciuto che, probabilmente, aveva intenzione di rapinarla.

La sua resistenza, tra urla e il tentativo di liberarsi dalla presa dell'uomo, lo hanno fatto fuggire a mani vuote.

L'aggressore sulla cinquantina

La 25enne ha raccontato l'accaduto alla polizia, intervenuta sul posto in via Lattanzio. Gli agenti hanno cercato a lungo l'uomo, descritto come un soggetto tra i 40 e 50 anni, senza successo. Sul caso indaga la polizia.