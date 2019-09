Paura per una ragazza di 18 anni a Buccinasco: cade dal cavallo e la portano via in elisoccorso

E' in gravi condizioni una ragazza di 18 anni caduta da un cavallo in un maneggio - 'La Chimera' - a Buccinasco. L'incidente, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 16.30 in via Guglielmo Marconi, frazione Gudo Gambaredo.

L'elisoccorso a Buccinasco

Il personale sanitario è intervenuto con vari mezzi. La 18enne, secondo quanto riferito, avrebbe riportato un grave trauma cranico ma anche traumi importanti ad una gamba, un braccio e alla schiena. La ragazza è stata trasportata in codice rosso dall'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.

I primi rilievi nell'impianto sportivo sono stati svolti dalla polizia locale di Buccinasco. Gli agenti cercheranno di far luce sulla dinamica dell'incidente.