Milano, cerca di difendere la borsetta: donna ferita con un coltello durante una rapina

Ha cercato di opporsi, di reagire. Ma l'aggressore, per tutta risposta, le ha strappato il bottino con forza e l'ha ferita con la lama. Una donna di 36 anni, una cittadina italiana, ha denunciato alla polizia di essere stata rapinata giovedì sera in via Leonardo Cambini, in zona via Padova.

Verso le 21.30, stando a quanto raccontato dalla vittima agli agenti, la 36enne è stata avvicinata da un uomo - descritto come un nordafricano - che l'ha minacciata con un coltello intimandole di dargli la borsa che aveva con sé. La donna ha cercato di difendersi, ma il malvivente l'ha colpita con un fendente - fortunatamente non profondo - al braccio ed è poi scappato riuscendo a portarle via il portafogli ed altri effetti personali.

La 36enne è stata visitata sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e poi trasportata alla Clinica città studi in codice verde: ha riportato un taglio superficiale e le sue condizioni non destano preoccupazioni. I poliziotti sono ora sulle tracce del rapinatore, che dopo il "colpo" è fuggito a piedi in direzione via Palmanova.