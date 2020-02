Mucca fugge dal macello e travolge una 17enne: ragazzina ferita, animale abbattuto

Paura martedì mattina ad Abbiategrasso, nel Milanese, dove una ragazzina di 17 anni è stata travolta da una mucca in piazza Cazzamini Mussi, a due passi dall'ospedale.

Stando a quanto riferito dai soccorritori del 118, la giovane - P.C. le sue iniziali - stava andando a scuola, quando - poco dopo le sette - sarebbe stata "caricata" dall'animale. La 17enne ha riportato contusioni al collo, alla schiena e all'arto superiore: è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Abbiategrasso e successivamente a Magenta, dove è stata sottoposto a tutti i controlli del caso. Le ferite che ha riportato sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'animale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sarebbe scappato dalla Macelleria Bassi e nella sua corsa per le vie cittadine ha travolto la giovane. La mucca è poi stato fermata in via per Castelletto - da dove era fuggita - ed è stata abbattuta da un medico dell'Asl.