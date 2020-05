Milano, ragazza minaccia di buttarsi da una gru: le forze dell'ordine cercano di convincerla a scendere

Una ragazza arrampicata sul braccio di una gru in un cantiere edile. È quanto accaduto mercoledì 27 maggio in via Principe Eugenio, zona Simonetta, a nord del Cimitero Monumentale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, con sei mezzi, il 118, con ambulanza e automedica, e gli agenti della polizia di stato e della polizia locale (per supportare la viabilità).

Alle 8:20 della mattina, dopo che gli operai hanno notato la giovane e hanno lanciato l'allarme, sul posto sono accorsi forze dell'ordine e soccorritori. I pompieri hanno raggiunto la ragazza - 28 anni, di origine orientale - sulla gru e poi hanno predisposto un materasso di salvataggio per attutire l'impatto nel caso di un'eventuale caduta.

In base a quanto riferito dalla questura, che sta effettuando accertamenti, a spingere la giovane ad arrampicarsi sono stati motivi personali. Dopo oltre due ore di intervento le forze dell'ordine sono riuscite a convincerla a scendere. I soccorritori poi le hanno curato una ferita superficiale al polso, probabilmente autoinferta, per poi trasportarla in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano per accertamenti. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza.