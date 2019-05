Ragazza partorisce fuori dal boschetto della droga di Rogoredo: ricoverati lei e il bambino

Ha trovato rifugio in quella vecchia struttura ormai in disuso. E lì ha dato alla luce il suo bimbo. Una ragazza di ventisette anni - Elnara, una giovane ucraina con problemi conclamati di tossicodipendenza - ha partorito nella notte tra domenica e lunedì in una cascina abbandonata all'angolo tra via Rogoredo e via Orwell, a due passi dal boschetto della droga.

L'allarme, stando a quanto riferito dalla Questura, è scattato all'1.40, quando un uomo - un ucraino che era in compagnia della giovane - ha telefonato al 112 e ha spiegato che la ragazza era sul punto di partorire.

Al loro arrivo sul posto, medici e agenti hanno trovato la madre e il piccolo nella vecchia casa, li hanno soccorsi e li hanno accompagnati in ospedale. I due sono stati quindi ricoverati alla clinica Mangiagalli in codice giallo, ma fortunatamente le loro condizioni sono tutto sommato buone.

La vicenda sarà ora seguita dalla polizia e dai servizi sociali.