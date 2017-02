Ragazza picchiata e violentata sul treno: contatti in chat con un aggressore

Sono serrate le indagini sulla violenza subìta da una ragazza di quindici anni a bordo di un treno della linea Milano-Mortara, tra Abbiategrasso e Vigevano, mentre rientrava a casa dopo la scuola nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio. La ragazza è stata sentita dagli investigatori e nel frattempo - nella serata di venerdì 11 febbraio - è stata dimessa dall'ospedale milanese in cui era stata ricoverata venerdì mattina, dopo un malore a scuola, ed è tornata a casa.

La giovanissima sulle prime non aveva detto nulla ai genitori. Ma venerdì, in aula, ha accusato un malore e le sue compagne di classe l'hanno accompagnata alla clinica De Marchi: qui i medici si sono resi conto di quanto fosse accaduto e hanno avvertito la polizia.

Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza gli spostamenti della ragazza da scuola alla stazione di Porta Genova: per farlo, devono acquisire le (molte) immagini di video sorveglianza. A quanto pare, la 15enne ha preso infatti due tram per arrivare in stazione. Si tratta di un lavoro lungo anche perché le immagini vanno chieste a diversi enti.

I filmati serviranno anche a trovare conferme sull'ipotesi attualmente più accreditata dagli stessi investigatori: quella che si sia trattato di una "vendetta" originata da un contatto in chat su un popolare social network e dal rifiuto della giovane ad incontrare colui che le aveva scritto. Un approccio rifiutato, dunque. Che risalirebbe, peraltro, a più di un anno fa.

Se questo fosse vero, è possibile che i due assalitori abbiano pedinato la giovane fin da quando è uscita da scuola. I filmati potrebbero confermare questa ipotesi e magari aiutare nell'identificazione dei bruti.

La giovanissima era salita sull'ultimo vagone del treno che parte da Porta Genova alle 14.42 diretto a Mortara; insieme a lei un'amica e una passeggera, entrambe scese ad Abbiategrasso. I due malviventi l'hanno assalita una volta che lei era rimasta da sola nella carrozza. Inutili le urla e le richieste d'aiuto della ragazza mentre quelli la picchiavano con calci e pugni (fracassandole una costola). le spingevano la testa contro i sedili e mentre la palpeggiavano cercavano di stuprarla, per poi lasciarla lì e andarsene senza prendere niente dallo zaino o dal portafogli.